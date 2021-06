Kunstleerkrachten vechten nieuwe eindtermen aan bij Grondwettelijk Hof

Hart voor Onderwijs, een vereniging van kunstleerkrachten uit alle onderwijsnetten, trekt naar het Grondwettelijk Hof om de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs aan te vechten. Die eindtermen focussen te veel op wetenschappen en techniek, en daardoor komen de kunstvakken in het gedrang. Dat heeft Griet Van Heddegem, leerkracht kunstgeschiedenis aan het Stedelijk Kunstinstituut in Gent en één van de initiatiefnemers, gezegd in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1.