Gratis proeflessen in AH Podium

Nog tot en met 19 juni kan je jouw favoriete muziekinstrument uitproberen tijdens een gratis proefles in Academie Haspengouw Podium. Je kan er ook een dans- of toneelles volgen.

Je kan tot zaterdag op afspraak een proefles instrument, dans en theater volgen in de GAZO-site in Sint-Truiden. Een sessie duurt 1 uur, kinderen onder 18 mogen door één volwassene begeleid worden tot aan het klaslokaal. Bovendien zijn er online infosessies voor de starters en leerlingen die naar een volgende graad gaan. Via www.ahpodium.be/kijkweek vind je het volledige aanbod.