Camille Dhont schrijft lied voor overleden musicalacteur Arne Decock (18)

Op de populariteit van #LikeMe, waarin ze Camille Van Beem speelt, zit allesbehalve sleet. Ze mag ook al een succesvolle samenwerking met Regi op haar conto schrijven én staat volgend jaar in de Lotto Arena. Het gaat hard voor Camille Dhont (20). En volgende week gaat het nog een beetje harder, want dan brengt ze haar debuutalbum Vuurwerk uit. Daarop zal het nummer Superheld staan, een hommage aan musicalacteur Arne Decock. Die speelde de hoofdrol in de Ketnetmusical Kadanza together, maar overleed twee jaar geleden bij een ongeval aan de spoorwegovergang in Boom. Hij werd geëlektrocuteerd toen hij een elektriciteitspaal beklom en daarbij de bovenleiding raakte.

Camille en Arne waren erg goed bevriend. “Vroeger zeiden we tegen elkaar: Later gaan we samen een duet opnemen”, zei ze in het programma Start je dag op Radio 2 Antwerpen. “Het is er helaas nooit van gekomen. Maar ik vond dat ik dit moest doen voor Arne. Het is het gevoeligste nummer op het album geworden.”