Élke veroordeelde die een celstraf opgelegd krijgt, moet in de toekomst in de gevangenis belanden. Wie vandaag nog tot drie jaar veroordeeld wordt, ziet bijna nooit de binnenkant van een cel. “Dat creëert een gevoel van straffeloosheid”, vindt justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die dat wil veranderen. En dat mag best wat geld kosten.