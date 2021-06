Rusland klopt Finland met het kleinste verschil, klasseflits van Miranchuk volstaat

Rusland is nog niet uitgeteld. In een weinig spectaculaire wedstrijd maakte een klasseflits van Atalanta-aanvaller Aleksey Miranchuk het verschil: 1-0. De Finnen, met Genkie Jere Uronen de hele wedstrijd tussen de lijnen, konden geen vervolg breien aan hun verrassende overwinning in de openingswedstrijd. Als de Rode Duivels donderdag winnen van Denemarken worden ze alleen leider in groep B.

De eerste wedstrijd van de tweede speeldag was er direct een met grote inzet. Rusland had zijn openingswedstrijd van onze Rode Duivels kansloos verloren en moest winnen om nog kans te maken op de volgende ronde, Finland wist dat ze maar beter punten pakten tegen de Russen met de laatste wedstrijd tegen België in het verschiet.

De bondscoach van de Russen was allesbehalve tevreden van wat hij gezien had tijdens de openingswedstrijd. Hij gooide zijn team door elkaar en verving zelfs zijn doelman. De 22-jarige Safonov kwam in doel ten nadele van Anton Shunin, verder kwam ook Miranchuk in de ploeg om aanvallend wat meer te kunnen forceren. Ervaren rot Zhirkov (38) raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen de Belgen en moest noodgedwongen verstek geven.

Met een vertimmerd elftal begonnen de Russen met veel drang naar voren, maar Finland kon een aantal keren gevaarlijk tegenprikken op de tegenaanval. Na drie minuten kopte de Finse aanvaller Pohjanpalo, ook al doelpuntenmaker in de match tegen Denemarken, een perfecte voorzet van Raitala overhoeks binnen. Het feestje van Union Berlin-aanvaller Pohjanpalo ging deze keer niet door, hij stond tien centimeter buitenspel. Ook de Russen kwamen in het openingskwartier twee keer dicht bij de voorsprong. Rechtervleugel Ozdoev trapte van dichtbij veel te wild over, Dzyuba trof de paal.

Zowel de Russen als de Finnen waren niet in staat om het tempo van het openingskwartier aan te houden en de wedstrijd kabbelde verder. De Finnen konden nog wel nog twee keer dreigen via de bedrijvige Pohjanpalo, maar hij had telkens te veel tijd nodig. Rusland had het meeste balbezit maar slaagde er niet in om de degelijk georganiseerde Finnen te ontwrichten.

Finnen bezwijken in toegevoegde tijd

Naar het einde van de tweede helft toe nam de Russische druk toe. De Finnen snakten naar de rust, maar de wedstrijdleiding besliste om na vele blessurebehandelingen om maar liefst zes minuten bij te tellen. Rusland maakte daar gretig gebruik van. In de tweede minuut van de toegevoegde tijd kon Miranchuk eindelijk eens tonen waarom hij vorige zomer met hoge verwachtingen naar de Serie A gehaald is. Hij combineerde goed met targetman Dzyuba door de as van de Finse verdediging en krulde de bal overhoeks in de winkelhaak binnen.

De tweede helft begon net zoals de eerste. De honger van Rusland was niet gestild en ze wouden het zo snel mogelijk afmaken, maar tegelijk waren ze kwetsbaar achterin. Norwich-aanvaller en sterspeler van de Finnen Teemu Pukki had in de eerste helft nog niets laten zien en liet in het begin van de tweede helft twee grote mogelijkheden onbenut. Bij de Russen ging het uitstekende afstandsschot van Monaco-aanvaller Golovin maar net naast.

De veelbelovende openingsfase kreeg ook in de tweede helft geen vervolg. Op een geweldige redding van de Finse doelman Lukáš Hrádecký na - hij zweefde een plaatsbal van Kuzyaev uit zijn doel - kregen we zo goed als niks meer te zien. Rusland behield de controle en kan zijn gemiste start tegen de Rode Duivels in de laatste match volledig tegen Denemarken volledig uitwissen.