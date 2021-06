Radja Nainggolan reageert op eigen hilarische manier op de virale Ronaldo-video

Radja Nainggolan draagt al enkele jaren de reputatie met zich mee dat hij niet vies is van een occasionele alcoholische consumptie. Toen Cristiano Ronaldo op een persconferentie dan ook ostentatief twee flesjes cola aan de kant zette en aangaf dat hij enkel water drinkt, zag Nainggolan daar de humor wel van in. Op zijn Instagramstory postte de middenvelder van Cagliari een leuke eigen interpretatie van de video met het opschrift “E Dai facciamoci Una risata”, of vrij vertaald: Komaan, laten we eens lachen.