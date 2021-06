Duitse politie overwoog paraglidende activist van Greenpeace neer te schieten

De activist van Greenpeace die dinsdagavond voor de aftrap van Frankrijk-Duitsland het stadion in München met een parachute binnenvloog, had dat bijna met zijn leven bekocht. De Duitse politie overwoog hem immers neer te schieten, zo bevestigde de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Beieren een dag na de mislukte stunt.

Het was een opvallend beeld gisterenavond. De aftrap van de kraker tussen Duitsland en Frankrijk bleef aanvankelijk uit en na enkele minuten bleek ook waarom. Een activist met een paraglider was immers het stadion binnengevlogen. Alleen verliep dat niet zonder slag of stoot. De man wilde met zijn actie de aandacht van het publiek vragen voor het milieu. Het was de bedoeling dat hij een bal op het veld van de Allianz Arena zou gooien en daarna weer zou wegvliegen, maar dat mislukte. Hij raakte de kabels van de spidercam die boven de tribunes gespannen waren en raakte de controle over zijn glider enigszins kwijt. Daarop scheerde hij rakelings over het publiek en verwondde de man twee mensen alvorens hij op het veld landde.

Maar het kon dus nog dramatischer afgelopen zijn voor de man. “De eliteschutters hadden hem al in het vizier”, stelt minister Joachim Herrmann immers in een verklaring. “De schutters haalden de trekker uiteindelijk niet over toen ze het logo van Greenpeace op zijn scherm zagen. Als de politie had besloten dat het om een terroristische aanslag ging, dan had hij dit met zijn leven betaald.” De 38-jarige man werd woensdag na een ondervraging weer vrijgelaten maar zal zich voor het gerecht moeten verantwoorden. Greenpeace bood inmiddels al verontschuldigingen aan.