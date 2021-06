Elise Vanderelst zal op de 42e editie van de KBC Nacht, op zaterdag 3 juli in Heusden-Zolder, een aanval doen op het Belgische record op de 1.000 meter. Dit legendarische record, het oudste Belgische record in de atletiek bij de vrouwen, is al sinds 1979 in handen van Anne-Marie Van Nuffel.