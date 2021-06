Buitengewoon onderwijs zit met nijpend plaatstekort

Het buitengewoon onderwijs zit met een nijpend plaatstekort. De instroom is te groot voor het aantal beschikbare plaatsen. Zo ook in de basisschool voor buitengewoon onderwijs Klavertje 3 in Bilzen. De leerlingen komen op wachtlijsten terecht, of moeten zelfs op zoek naar een school op een uur rijden van hun thuis. De leraren willen alle kinderen opvangen, maar dan verkleint de individuele zorg. Het buitengewoon onderwijs vraagt de regering met aandrang om dringend meer middelen beschikbaar te maken.