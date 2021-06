Voka Limburg: "Veel Limburgse ondernemers hebben de coronaknop terug omgedraaid"

Vanavond wordt in Hasselt de Herman Dessersprijs uitgereikt. Een trofee waarmee werkgeverskoepel Voka Limburg een bedrijf in de kijker zet dat een opmerkelijke prestatie in 2020 geleverd heeft. Volgens Voka-voorzitter Karin Van De Velde heeft een groot deel van de Limburgse ondernemers de coronaknop weer omgedraaid, en wordt het tijd dat de politici ook terug werk gaan maken van hun normaal beleid. “Wij pleiten voor relance, relance, relance. Dat zijn onze drie prioriteiten”, aldus Van De Velde. “De herstelplannen moeten gewoon gebeuren en de regering kan daar daadkracht bijzetten.”