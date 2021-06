Na de cola van Cristiano Ronaldo, het bier van Paul Pogba: Franse sterspeler zet flesje Heineken weg tijdens persconferentie

LEES OOK. Geen frisdrank voor Cristiano Ronaldo, Portugees zet ostentatief flesjes cola weg

De Franse middenvelder werd door de UEFA verkozen tot Man van de Match na de 1-0-overwinning tegen Duitsland op het EK. Pogba mocht het dus komen uitleggen aan de pers, maar toen zag hij een flesje Heineken staan. Terwijl de colaatjes van de Manchester United-speler wel mochten blijven, verdween het Nederlandse (alcoholvrije) bier uit beeld.

Bij Ronaldo ging het om het gezondheidsaspect van cola versus water, bij Pogba was zijn actie eerder religieus geïnspireerd. De Fransman is namelijk een toegewijde moslim en in de islam is het nuttigen van alcohol verboden.

“Het is alles”, zei Pogba ooit over zijn geloof. “Het maakt me dankbaar voor alles. Het heeft me veranderd en dingen doen realiseren in het leven. Ik heb nu meer innerlijke rust.”