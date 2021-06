Rika Ponnet: “Als zij bij hem niet meer de vrouw is van toen, dan is dat omdat hij bij haar niet meer die man is van toen.” — © Kris De Smedt

Waarom is onze partner zo anders dan de man of vrouw waar we ooit verliefd op waren? Is verliefdheid misschien een oogziekte, een chemische dolheid van voorbijgaande aard, of heeft deze emotioneel intense periode ook een andere betekenis in onze relatie?