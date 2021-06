Het Vlaams Parlement houdt vandaag een actualiteitsdebat over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht, als voorproefje voor de onderzoekscommissie die ongetwijfeld volgt. De vraag wie op de hoogte was en mogelijk verantwoordelijkheid draagt voor het gebrek aan actie en transparantie in het dossier, is daarbij de meest gevoelige. Volg het debat hier live.