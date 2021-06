Overheidswebsites lopen vast omdat mensen massaal digitaal covidcertificaat raadplegen

Wie zijn belastingsaangifte wil invullen via Tax-on-Web of andere overheidsapps wil raadplegen, moet geduld oefenen. Veel overheidssystemen lopen vast omdat we sinds vanmorgen massaal het nieuwe ‘EU Digital Covid Certificate’ proberen te downloaden. Er wordt nu gezorgd voor extra capaciteit, zodat het probleem in de loop van de dag zou opgelost moeten zijn.

“Storing aan het aanmeldingssysteem federale overheid”, zo kregen veel mensen deze morgen als melding wanneer ze wilden inloggen op een app van de overheid. Onder meer bij tax-on-web van de FOD Financiën. “Er is geen sprake van hacking of wat dan ook. Het is een loutereen technisch probleem”, zegt Florence Angelici van de FOD Financiën.

Vanmorgen werd de nieuwe app gelanceerd waarmee een digitaal covidcertificaat kan geregeld worden. “De website wordt massaal geconsulteerd. We hadden nochtans extra capaciteit voorzien, maar blijkbaar is de interesse in de nieuwe app zo massaal dat sommige systemen vastlopen. U moet het zien als een deur waar veel meer mensen door willen dan mogelijk is. En dat loopt alles vast”, zegt Laurence Mortier van de FOD Beleid en Ondersteuning.

© rr

Bij Smals, de ICT-hofleverancier van de overheid, wordt nu alles in het werk gesteld om de capaciteit uit te breiden. “Om de deuropening groter te maken, om het eenvoudig uit te drukken”, klinkt het.

Normaal gezien moeten de problemen in de loop van de dag opgelost zijn.

LEES OOK. Vanaf vandaag is coronapas er: wat kan je ermee doen? Hoe krijg je die? En kan je er makkelijker mee reizen? (+)