Marijn Welten lanceerde in 2019 een oproep van medeleven via Facebook om zoveel mogelijk knuffels te haken. — © Dick Demey

Hamont-Achel

Dinsdagavond is illustratrice Marijn Welten uit Achel overleden. Ze was de geestesmoeder van Gijs Giraf waarvan ze knuffels liet maken voor kinderen in vluchtelingenkampen. Bovenal was ze een levenslustige veertiger die moedig getuigde over haar strijd tegen darmkanker