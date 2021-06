Andy Murray en Venus Williams krijgen wildcard voor Wimbledon

Murray (ATP 124), in 2013 en 2016 winnaar in Londen, speelde dinsdag op het toernooi van Queen’s zijn eerste wedstrijd in meer dan drie maanden en zijn eerste wedstrijd op gras sinds juni 2018. De 34-jarige voormalige nummer een van de wereld speelde dit seizoen nauwelijks door een heupprobleem. Hij moest de Australian Open ook laten schieten door een besmetting met het coronavirus.

De 40-jarige Williams (WTA 103) won Wimbledon vijfmaal (2000, 2001, 2005, 2007 en 2008). Ze schopte het in Londen ook viermaal tot de finale. Tijdens haar laatste deelname in 2019 sneuvelde ze meteen tegen haar landgenote Cori Gauff.

Wimbledon vindt dit seizoen plaats tussen 28 juni en 11 juli. Vorig jaar viel het toernooi weg als gevolg van de coronapandemie.