Het aandeel van de openstaande vacatures in de landen van de eurozone is in het openingskwartaal afgeklokt op 2,1 procent. België scoort niet goed op de indicator en noteert met 3,5 procent de hoogste score. In de volledige Europese Unie krijgt enkel Tsjechië (5 pct) de vacatures nog moeilijker ingevuld.