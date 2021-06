Het coronavirus heeft de wereld weer fors in zijn greep, maar toch gaan er nog een heleboel sportevenementen door. In ons livecenter hoeft u ook dit weekend dus niets te missen van het sportnieuws uit Limburg en ver daarbuiten. U zit hier onder andere op de eerste rij voor de tweede oefenwedstrijd van STVV, het EK voetbal, de Final Four in de European Golden League volleybal, de GP F1 van Frankrijk en uiteraard het BK wielrennen.