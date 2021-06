Lommelse bloemen voor Peltse straten

Ook dit jaar wordt het straatbeeld op verschillende locaties in Pelt weer opgefleurd door de aanplanting van viooltjes en 16 bloementorens gevuld met een assortiment geraniums.De leerlingen van de opleiding tuinbouwarbeider van SBSO Helix in Lommel maken er een jaarlijkse traditie van om al deze bloemen met de nodige zorg op te kweken in hun verwarmde serres en ze in te planten in de bloementorens.Op deze manier werken de leerlingen in opdracht voor de gemeente Pelt. Zorg, kwaliteit en controle spelen hierbij een belangrijke rol. Met andere woorden: het is een goede voorbereiding op hun stage en tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit.