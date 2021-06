100 jaar voetbal in Wellen met 1971 als scharnierjaar

In 2020 was het precies 100 jaar geleden dat in de gemeente Wellen in clubverband werd gestart met voetballen. In 1920 werd Standaard opgericht. In 2020 kon dit echter moeilijk gevierd worden, want Covid-19 zorgde voor andere prioriteiten.Tussen 1934 en 1940 zagen maar liefst drie nieuwe ploegen het levenslicht in Wellen: Eendracht (1934), Sparta (1939) en opnieuw (eerder gestopt in 1931) Standaard (1940). In Wikipedia staat er verder nog: “In 1934 ontstond Eendracht Wellen, dat in rood-wit speelde. In 1940 ontstond ook een nieuw Standaard Wellen. Standaard had aanvankelijk een blauw-witte uitrusting, maar na een verhuis van terrein in 1941 speelde men in rood-geel met zwarte broek. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog fusioneerden Eendracht en Standaard Wellen. Men zou als Verbroedering Wellen doorspelen, maar uiteindelijk behield men de naam EendrachtIn 1939 was ook Sparta Wellen opgericht, dat in rood-zwart speelde. Na de oorlog speelden in Wellen dus de clubs Eendracht en Sparta. Beide fusioneerden uiteindelijk in 1961. De fusieclub werd Wellense SK genoemd, en speelde verder onder stamnummer 2825. De kleuren werden blauw en geel. “ Na enkele fusies ontstond dus in 1961 SK Wellen in de bekende blauw-gele kleuren. Dat is dit jaar dus 60 jaar geleden. Maar 2021 is ook om een andere reden nog belangrijk voor het Wellense voetbalverleden. In 1971, precies 10 jaar na de fusie (10 turbulente jaren met hoogtes en laagtes in 2de, 3de en zelfs 4de provinciale afdeling) speelde SK Wellen kampioen in 2de provinciale afdeling en promoveerde als SK Wellen voor de eerste keer naar 1ste provinciale afdeling. Sinds dit scharniermoment heeft men nooit nog in een lagere afdeling gespeeld. Vijftig jaar in 1ste provinciale afdeling of hoger is toch wel een verdienste van de hele club en de Wellense gemeenschap.In het seizoen 1970-1971 was er een hevige strijd om de titel met o.a. Veldwezelt. In december 1970 versloeg SK aan de Houstraat deze rivaal met 2-1. Hierdoor kwam SK Wellen aan de leiding en deze werd niet meer afgegeven tot het einde van het seizoen, ondanks de hevige tegenstand van ploegen als Veldwezelt, Vlijtingen en Landen.De bijgevoegde foto is de kampioenenfoto van zondag 18 april 1971, dat was de dag dat de kampioenmatch met maar liefst 9-2 gewonnen werd tegen Kortessem VV. Hierop staan ook enkele trouwe SK-leden die er nu niet meer zijn. Dit is dan ook een postuum eerbetoon aan deze bestuursleden, spelers en supporters die deze mooie periode mogelijk maakten.In 1970 werd in Russelt Wellen VV (rood) met stamnummer 8281 boven het doopvont gehouden. Ook Wellen VV bereikte de hoogste provinciale afdeling, maar na 28 jaar, in 1998, nekte het arrest Bosman de club op financieel vlak. De fusieclub werd KVK Wellen genoemd, en speelde met stamnummer 2825 van Wellense SK verder. Stamnummer 8281 werd geschrapt. De fusieclub speelde verder in eerste provinciale.Ook werd in het gehucht Vrolingen jarenlang liefhebbersvoetbal gespeeld. Tot enkele jaren geleden was het voetbalplein van SV Vrolingen in het weekend het verzamelpunt om de lokale jeugd aan competitievoetbal te laten deelnemen, terwijl de mensen van Vrolingen, net zoals in Russelt bij Wellen VV, elkaar tijdens, maar vooral na de match of op de talrijke gezellige mosselavonden konden ontmoeten.Tot slot ontstond in de late seventies ook het zaalvoetbal in competitieverband, alhoewel er zelfs nog geen sporthal in Wellen was. Rond de eeuwwisseling was er zelfs een Wellense Liga waar een twintigtal ploegjes wekelijks hun balletje trapten.Sportieve herinneringen aan een mooie vervlogen tijd, maar spijtig is er nog weinig fotomateriaal aanwezig. Of het is nergens verzameld. De laatste tijd circuleren heel wat foto`s en andere informatie op de sociale media, maar er is nog geen officieel platform waar deze informatie over de 100 jaar voetbal in Wellen gecentraliseerd wordt. Mensen die hieraan willen meewerken of fotomateriaal en/of verslagen willen ter beschikking stellen, kunnen steeds terecht via mail nico.vanbergen@skynet.be.