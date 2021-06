Verticale tuintjes van het Biotechnicum

Dit project is ontstaan door een samenwerking tussen de twee STEM-groepen. Elk paneel - aan de achterzijde van de tuin - is een ontwerp door de leerlingen zelf. Mede dankzij mevrouw Hurkmans hebben we de A van 'Art' kunnen integreren. Dankzij de vakbekwaamheid van meneer Van Beers hebben de leerlingen zelf de gaten geboord in de buizen. Op die manier kon er vervolgens - na bevestiging van de PVC-buizen - een druppeldarm doorheen getrokken worden. Uiteindelijk werden ook de verschillende plantjes geplaatst in de verticale tuin en d.m.v. de druppeldarm worden ze dagelijks van voldoende water voorzien. We zijn ongelofelijk fier dat ons project een plaatsje heeft gekregen in de tuintjes van het Biotechnicum.