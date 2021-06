Winnaars Dag van de Buren-wedstrijd in de bloemetjes gezet

De inwoners gaven massaal gehoor aan de oproep van het stadsbestuur om zich van hun creatiefste kant te laten zien en de buren - letterlijk en figuurlijk - in de bloemetjes te zetten.Via de stadswebsite konden postkaartjes gedownload worden en inwoners werden gevraagd om de mooiste burenverhalen in te sturen. “Ook dit jaar ontvingen we een heleboel hartverwarmende verhalen van dorpsgenoten die tijdens de ‘coronawandelingen’ naar elkaar toegroeiden of elkaar een handje toestaken waar mogelijk. Stuk voor stuk mooie voorbeelden van onbaatzuchtige inzet voor de medemens,” vertelt schepen van Participatiebeleid en Wijkontwikkeling Jessie De Weyer.Ook dit jaar deed de stad een beroep op een deskundige jury om de ingestuurde nominaties te beoordelen. De winnaars werden door de schepen zelf letterlijk in bloemetjes gezet. “Een kleine attentie in de vorm van een cadeaubon, te gebruiken bij de lokale handelaars hoort er natuurlijk ook bij!” aldus de schepen.Gilbert Huysmans uit de Petermansstraat in Paal, Marie-Josée Beckers uit de Guido Gezellestraat in Koersel en Christel Coenen en Danny Moors uit de Melkerijstraat in Beverlo vielen in de prijzen. “Gilbert was zichtbaar ontroerd en besloot prompt dat de bloemen aan de buurvrouw die hem nomineerde toekwamen. Een prachtig gebaar en fijn te zien hoe onze inwoners elkaar een warm hart toedragen,” besluit schepen De Weyer.