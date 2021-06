Wobbelplezier bij Dansschool Diamonds

Het leuke aan de wobbellesjes is dat ze voor elke leeftijd zijn, zelfs de kleinste baby's zijn al welkom. Samen genieten van de bewegingen op de wobbel, maar ook van babymassage en babyyoga. Voor de grotere kinderen biedt de wobbel veel mogelijkheden, het is ideaal voor hun lichaamsbewustzijn en evenwicht. Een wobbel is een ideaal voorbeeld van "open-ended play".Het is een les vol beweging, avontuur en plezier. Iedereen gaat met een glimlach naar buiten en kijkt al uit naar de volgende les. Wil jij ook graag komen mee doen? Dat kan, iedereen is welkom!