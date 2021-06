Stijn Schepers wordt IT-chef en Adjunct Directeur in stad Genk

Hij zal een belangrijke rol spelen in de interne en externe digitalisering van de stad. Schepers werkt al meer dan 20 jaar als IT-specialist en consultant voor diverse bedrijven in binnen- en buitenland. Hij groeide op in Zonhoven en woont al sinds enkele jaren met zijn gezin in Hoeselt. Volgens Algemeen Directeur Hilde De Wilde heeft de stad al langer nood aan een digitale strategie. “Omdat dit strategisch belangrijk is kozen we ervoor om de Chief Digital Officer ook als Adjunct Algemeen Directeur aan te stellen”, zegt De Wilde. “Hij zit dus in de cockpit waarmee we aangeven hoeveel belang we hechten aan deze digitale omslag.” Stijn Schepers start op 1 september in Genk. (cn)