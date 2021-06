Vakantie in een glas: zo maak je deze tropische Aloha Billie

We knallen er net geen kleine parasol op, maar laat dat je niet tegenhouden: deze cocktail kan dat aan. Verwacht geen mierzoet tropisch drankje, want dat is onze Aloha Billie allesbehalve. Eerder een zachte mengeling van bitter en zuur met net genoeg pit dankzij de kaneel.

ALOHA BILLIE

Voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

een reepje sinaasappelschil

een kaneelstokje

ijsblokjes

60 ml gin

sap van 1 limoen

kokoswater

twee dunne partjes ananas

Doen

Vul een hoog glas met ijsblokjes, het reepje sinaasappelschil en het stokje kaneel. Giet er gin en limoensap bij. Leng aan met kokoswater. Werk af met ananas.

TIP: loco van Vita Coco

Zoals alles komt ook kokoswater in alle soorten en maten. Je hebt er die heel mild smaken en je hebt er die dan weer meer richting melk gaan. De gouden middenweg is het kokoswater van Vita Coco: handig in kleine verpakkingen, heerlijk geperst kokoswater dat je zo kunt drinken of verwerken in cocktails of smoothies.

Kokoswater Vita Coco