OPROEP. Dit wordt de zomer van het weerzien met familie in buitenland

Vijftien maanden duurt de coronacrisis intussen al. Vorige zomer konden we al wel reizen, maar veel mensen namen het zekere voor het onzekere en bleven thuis. Nu staan stilaan alle lichten op groen om wel veilig naar het buitenland te trekken. Dat is goed nieuws voor mensen met (klein)kinderen, een broer of een ouder in het buitenland. Voor hen wordt 2021 ‘de zomer van het weerzien’.

Voor een reportage in Het Belang van Limburg zijn we op zoek naar Limburgers die deze zomer familieleden in het buitenland na een lange periode weer zullen zien. Trekt u de grens over om uw zoon, dochter of kleinkind eindelijk weer te omhelzen? Verwacht u bezoek van uw buitenlandse familie, na elkaar maandenlang te hebben moeten missen? Laat het ons weten!