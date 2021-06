Fietsersbond voor het eerst in het straatbeeld

Vorig jaar in december werd Fietsersbond Houthalen-Helchteren boven de doopvont gehouden via een zoommeeting. Deze werd met veel belangstelling tot zelfs buiten onze gemeentegrenzen gevolgd. Met de inzet en goede moed van al onze vrijwilligers gaan we ervoor zorgen dat dit nieuw twijgje doorgroeit tot een volwaardige tak aan de boom die Fietsersbond heet.

Afgelopen zaterdag 12 juni was het dan zover. De allereerste actie werd op touw gezet. "En deze corona tijden wil dat wel wat zeggen", klinkt het. "Vol goede moed stonden we aan de ingangen van de Carrefour en de Delhaize de winkelende fietsers te belonen voor hun moed en volharding met leuke fietsplaatjes. We kunnen ook fier aankondigen dat we een nieuw lid hebben kunnen aantrekken en dat is niemand minder dan onze eigen burgemeester Alain Yzermans. Om het grijze weer te doorbreken vrolijkten we ook de grijze stoepen op met kleurrijke tekeningen van de fietsersbond."