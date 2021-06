Houthalen-Helchteren

Een Ford Fiësta is woensdagmorgen rond 4 uur in vlammen opgegaan op de Genkseweg in Helchteren. De auto stond geparkeerd op de oprit, zo’n vier meter van het huis. Bij aankomst van de brandweer Oost-Limburg stond de Ford in lichterlaaie. De auto is totaal vernield. De brandweer kon verhinderen dat het huis schade opliep. De oorzaak van de brand is niet bekend. Politie Carma voert hiernaar onderzoek. maw