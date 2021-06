Inbrekers rijden weg met BMW Cabrio van Bilzenaar

Bilzen

In de Brugstraat in Bilzen is woensdag in alle vroegte ingebroken in een huis. De bewoners waren rond 1 uur gaan slapen. Inbrekers hebben het slot uit de achterdeur geboord. Binnen stalen ze geld en de autosleutels. Ze reden nadien weg met de BMW Cabrio van de Bilzenaar. Rond 3 uur merkte de man de diefstal op. De politie is bezig met een buurtonderzoek. Buren wordt gevraagd of ze tussen 1 en 3 uur iets hebben gezien of gehoord. Het gerechtelijk labo is gekomen voor de opname van sporen. maw