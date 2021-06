Cultuurcentrum begijnhof Diest open om te studeren

Diestse studenten van de hogeschool en de universiteit kunnen tot en met vrijdag 2 juli komen studeren in de foyer van het cultuurcentrum op het begijnhof in Diest.

De studeerruimte is open van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 18 uur. Studenten dienen hun plaatsje op voorhand te reserveren via mail naar evenementenloket@diest.be. Ze zijn vrij om te blijven zo lang ze willen. Of ze nu een uurtje, een voormiddag of de hele dag gebruik willen maken van de studieruimte.De stad voorziet voor elke student een tafel, stoel, toegang tot het wifinetwerk en een aansluiting om hun laptop op te laden. Er is plaats voor 15 studenten. “Wij stellen graag een warme inspirerende plek ter beschikking aan onze studenten. Een plek waar de studenten elkaar versterken en motiveren om goede examens af te leggen,” vertelt Pascale Vanaudenhove, schepen van Onderwijs (Open Diest). LW