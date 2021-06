Op een jaar tijd is ruim 15.000 ton buitenlands afval met PFAS verbrand in het Antwerpse afvalverwerkingsbedrijf Indaver. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir. “Zonder te weten hoeveel PFAS zo in de lucht komt”, zegt Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen), die de cijfers opvroeg.