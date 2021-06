Programmavoorstelling van Cultuurfestival MoMeNT 2021

Burgemeester Patrick Dewael zorgde voor de verwelkoming : "De cultuursector heeft het de voorbije maanden erg moeilijk gehad. Ik hoop dat de coronacijfers nu zullen blijven dalen. MoMeNT is het beste vaccin dat je je kan voorstellen. Het thema TIJD als inspiratiebron voor scheppende kunstenaars. Bij start in 2018 was 75 procent van het programma receptief en 25 procent eigen programmatie. Nu is het andersom. Het zijn geen eendagsvliegen. Dit gaat overal reizen onder andere naar Theater Aan Zee en naar de Roma. Dit cultuurfestival is rendabel voor de lokale horeca en middenstand.""Dit wordt de beste editie ooit. We zijn er zeer trots op. Door de corona loopt het festival niet langer gelijk met de zomertijd, maar met de zomer. We hebben geen keuze gemaakt in bepaalde disciplines, alle kunstenaars zijn hier welkom want het is een MoMeNT van ontmoeten. MoMeNT kiest voor 'samenwerking'. Verschillende voorstellingen zijn ontstaan door inspiratie van de stad en van de burgers", aldus intendant Barbara Wyckmans.Schepen van cultuur An Christiaens: "MoMeNT biedt opnieuw een ruim aanbod met voor elk wat wils. Het thema TIJD is dan ook onuitputtelijk. Dit zal zeker niet de laatste editie zijn met dit thema. MoMeNT loopt van 21 juni t.e.m. 21 september met als hoogtepunt de eerste 10 dagen van augustus. De belangstelling van kunstenaars en publiek is groot. Als cultuurstad werken we samen met de Tongenaren zelf. Bij deze editie trekken we ook naar de dorpen met MoMeNT".Een interactieve installatie, gerealiseerd door de Tongerse architect Mathias Van de Winkel staat in het centrum van de stad op het Vrijtof, waar passanten een afdruk of tijdelijk standbeeld kunnen maken.