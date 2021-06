Renovatie van brandweerpost Tongeren

Burgemeester Patrick Dewael: “Een goed uitgeruste kazerne die voldoet aan alle veiligheidseisen is een absolute meerwaarde voor onze stad. De kazerne aan de 11-Novemberwal is gedateerd en aan vernieuwing toe. De zoneraad van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg heeft zopas zijn fiat gegeven om de kazerne in Tongeren te vernieuwen. In november starten de verbouwingswerken. Bijna alles in de kazerne wordt vernieuwd. De werken zullen ongeveer één jaar duren.”De volgende renovatiewerken staan gepland: de stelplaats voor voertuigen wordt verhoogd zodat ook hogere voertuigen gestald kunnen worden; het dak wordt geïsoleerd en vernieuwd; ramen, deuren en poorten worden vervangen; de elektrische installaties worden volledig vervangen (LED-verlichting, automatisch aan- en uitschakelen bij beweging); nieuwe verwarmingsinstallatie (geothermische warmtepomp); aandacht voor ventilatie; de kleedkamers worden uitgebreid; het sanitair en de douches worden volledig vernieuwd; er komt een gescheiden stelplaats voor de ziekenwagen; de buitenaanleg, parking en oefenplaats worden vernieuwd.“Tijdens de werken wordt er een tijdelijke kazerne voorzien op het eigen terrein”, zegt burgmeester Dewael. De tijdelijke kazerne wordt uitgerust met hob-units voor de kleedruimte, sanitair, kantoor, verblijfsruimte en voor de permanentie voor de ziekenwagen. Om de voertuigen te stallen komt er een grote tent.“Ik ben blij dat we deze grote stap kunnen zetten. Het zal gedurende de werken wat kamperen en plan trekken worden voor de medewerkers van de post Tongeren, maar we kunnen alvast samen uitkijken naar een volledig vernieuwde kazerne aan het einde van de werken,” besluit Bert Swijsen, zonecommandant van de brandweerzone Zuid-West Limburg.