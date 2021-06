Open Vld Dilsen-Stokkem reikt Blauwe Pluim uit

Het partijbestuur van Open Vld Dilsen-Stokkem heeft op 13 juni ‘De Blauwe Pluim’ uitgereikt aan dokter Gerry Hurkens. De lokale partij wil hiermee jaarlijks personen, bedrijven of organisaties die een erkentelijke prestatie hebben geleverd in Dilsen-Stokkem in the picture zetten. Het unieke beeldje ‘De Blauwe Pluim’ is gemaakt door lokale kunstenares Eliane van Oijen. Het beeldje staat symbool voor de erkenning van een prestatie en de liberale waarden.

Meer dan een jaar zijn we getroffen door een nooit ervaren gezondheidscrisis, wat ook ons sociale en economische leven grondig heeft verstoord. Al onze zorgverleners, verpleegsters en dokters tot de vele vrijwilligers in de verschillende ziekenhuizen, woonzorgcentra, triageposten en vaccinatiecentra staan dagelijks paraat. Ook in de Eerstelijnszone Maasland, bestaande uit de vijf Maaslandse gemeenten, werd een Covid-19-team opgericht om lokaal de pandemie onder controle te krijgen. Dokter Gerry Hurkens uit Dilsen-Stokkem werd gevraagd om als ‘Medisch Single Point of Contact’ (MSPOC) te fungeren. Met de coördinatie van contacttracing, het opvolgen van clusters in gezinnen, scholen en bedrijven en uiteindelijk ook het hele vaccinatieverhaal tot zijn takenpakket en verantwoordelijkheid.“Met de uitreiking van deze blauwe pluim willen we een verdienstelijk persoon in de kijker zetten. Mede door de vele inspanningen van de verschillende zorgverleners kunnen we terug genieten van meer vrijheid en uitkijken naar een zomer met minder beperkingen. Het partijbestuur wil met de ‘De Blauwe Pluim’ dan ook graag dr. Gerry Hurkens in de bloemetjes zetten voor zijn inzet in de strijd tegen het virus”, zegt Raf Smeets, voorzitter Open Vld Dilsen-Stokkem.“Ik waardeer oprecht de erkenning die Open Vld Dilsen-Stokkem geeft aan het werk dat ik het laatste jaar gedaan heb. Het begon als contactpersoon tussen zorgverleners en de openbare besturen, maar nam al snel zeer grote proporties aan waarbij er veel overleg en soms moeilijke beslissingen genomen moesten worden”, vertelt dokter Gerry Hurkens. “Ik ben heel tevreden dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan de bestrijding van deze ongekende pandemie. Ik zal me de volgende maanden blijven inzetten om deze verder onder controle te houden en om de vaccinatiegraad in het Maasland zo hoog mogelijk te krijgen.”