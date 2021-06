Neos fietst naar Borkel en Schaft

De sportieve cel had een tocht van ongeveer 40 km uitgestippeld. De leden van deelgemeente Achel vertrokken aan het Michielshof en die van Hamont aan de Posthoorn. Ze ontmoeten elkaar aan het Haarter Kapelleke. Via de fietsknooppunt kwamen ze aan in Borkel en Schaft waar een welgekome stop werd ingelast. Goed uitgerust fietsten de Neosleden terug door het Hageven naar restaurant Kompenhof, hun eindbestemming. Samen genoten ze aan tafeltjes van 4 van een lekkere lunch.