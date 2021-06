Niet met burgers, wel met bunners: zo gaat sterrenchef Geert De Mangeleer de Amerikaanse tour op

Fourth of July of 4 juli komt er bijna aan, en dat is een hoogdag voor Amerikanen. Daar hoort doorgaans een sappige burger bij – al eten hippe vogels tegenwoordig ‘bunners’. Sterrenchef Gert De Mangeleer opent in Gent binnenkort de eerste permanente vestiging van Babu, waar je ze kunt proeven. “Het bunnerbroodje is afkomstig uit Azië en wordt helemaal anders bereid dan het klassieke hamburgerbroodje. De basis bestaat uit briochebloem en kokosmelk, waardoor het smeuïge broodje wat zoeter smaakt. Om het helemaal af te maken wordt de bunner kort gebakken in de pan met roomboter.”