Kevin Durant gaat he-le-maal los in play-offs NBA: “God vermomd als Kevin Durant”

Brooklyn heeft zich dinsdag in de halve finales van de Eastern Conference in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA naar een belangrijke zege geknokt tegen Milwaukee. De Nets haalden het met 114-108 en leiden in de onderlinge confrontatie met 3-2.

Brooklyn maakte een achterstand van zeventien punten ongedaan om uiteindelijk aan het langste eind te trekken. Kevin Durant was bij de Nets de absolute uitblinker met 49 punten, zeventien rebounds en tien assists.

Voor de Bucks volstonden de 34 punten van Giannis Antetokounmpo dus niet. “Kevin Durant is momenteel de beste in de wereld”, aldus het Griekse fenomeen na afloop. Ook op sociale media was veel te doen over de topprestatie van de Amerikaan. Zelfs LeBron James was onder de indruk.

De Nets leiden tegen Milwaukee in de best-of-seven met 3-2. Donderdag kunnen ze zich, mits een zege in het volgende duel, verzekeren van een plaats in de Conference-finale.