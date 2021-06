Leopoldsburg

Tijdens de recente gemeenteraad gaven alle raadsleden groen licht voor een deelname aan het basisdienstenpakket van Toerisme Limburg vzw. Langs die weg wordt promotie gemaakt voor het Limburgs toerisme in binnen- en buitenland. De bijdrage kost 0,25 euro per inwoner of bijna 4000 euro in totaal.