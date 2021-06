Er was heel wat protest tegen de wet in de straten van Boedapest. — © REUTERS

Het Hongaarse parlement heeft dinsdag een omstreden wet gestemd die voorlichting aan minderjarigen over homo- en transseksualiteit verbiedt. Tegen de aangekondigde wet is maandag en dinsdag fel geprotesteerd in de straten van de hoofdstad Boedapest.