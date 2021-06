Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft stevig zakken

Het aantal gehospitaliseerde coronapatiënten blijft stevig zakken. Er liggen momenteel nog 651 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis (-27 procent), van wie er 256 intensieve zorgen nodig hebben (-20 procent). Dat blijkt woensdagochtend uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

LEES OOK. Voor het eerst sinds september vorig jaar: minder dan 50 besmettingen per dag in Limburg

Van 9 tot 15 juni werden elke dag gemiddeld nog 45 personen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, een daling met 22 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode.

Het aantal overlijdens daalde met 6,4 procent: tussen 6 en 12 juni lieten dagelijks gemiddeld 7,4 mensen het leven door Covid-19. De dodentol komt in ons land inmiddels uit op 25.099 Covid-19-overlijdens.

Voorts werden tussen 6 en 12 juni dagelijks gemiddeld 764 nieuwe besmettingen vastgesteld, een afname met 42 procent in vergelijking met de week voordien. Er werden in diezelfde periode wel opnieuw minder testen afgenomen: gemiddeld ging het om iets minder dan 39.600 testen per dag wat neerkomt op een daling met 11 procent. De positiviteitsratio zakt naar 2,4 procent.

In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.077.087 besmettingen geregistreerd. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 0,77. Dat betekent dat de epidemie nog altijd aan kracht inboet.

Intussen hebben volgens het dashboard 5.712.486 Belgen een eerste dosis van een coronavaccin gekregen, wat overeenkomt met 49,6 procent van de totale bevolking en 61,9 procent van de volwassen bevolking. Van hen zijn 3.169.664 landgenoten inmiddels volledig gevaccineerd, goed voor 27,5 procent van de totale bevolking (34,4 procent van de volwassen bevolking).