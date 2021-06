Je moést hem lezen, om er een boekbespreking over te maken in het middelbaar. Maar vanaf de eerste bladzijde ging er voor ontelbaar veel tieners plots een wereld open die ze niet kenden: die van drugs, aids, prostitutie of bendegeweld. Dirk Bracke (68), één van de meest succesvolle jeugdauteurs van Vlaanderen, is gisteren overleden na een slepende ziekte.