“Frankrijk zal op dit EK mooier worden om naar te kijken”, had de Franse krant L’Equipe beloofd voor de match tegen Duitsland. Na een owngoal van Mats Hummels in de eerste helft, veranderde Frankrijk na rust ­echter opnieuw in een cynisch verdedigende ploeg. Uiteindelijk bleek die blauwe gordel genoeg om de zuinige zege over de streep te trekken: 1-0.