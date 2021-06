In de leeftijdscategorie boven de 70 jaar raken op weekbasis in Limburg nog amper 10 mensen besmet. — © BELGAIMAGE

Hasselt

Het coronavirus verliest duidelijk grip op Limburg. Het aantal nieuwe besmettingen duikt opnieuw onder de grens van 50 per dag en dat is al geleden van september vorig jaar. Gingelom is met nog amper één besmetting op twee weken tijd bijna coronavrij.