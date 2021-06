Gevallen filmproducent Harvey Weinstein uitgeleverd aan Californië

Harvey Weinstein wordt overgedragen aan de Amerikaanse staat Californië. De gevallen filmproducent die in New York een celstraf van 23 jaar uitzit voor verkrachting en seksueel misbruik, heeft ook in Los Angeles een misbruikzaak tegen zich lopen die door zijn uitlevering van start kan gaan.

De advocaten van de 69-jarige Weinstein probeerden uitlevering te voorkomen. Zij vinden dat de producent in New York moet blijven omdat hij zou kampen met gezondheidsproblemen. Een rechter stelde hen dinsdag in het ongelijk en bepaalde dat Weinstein naar Los Angeles kan reizen voor het proces daar, melden Amerikaanse media. Naar verwachting vertrekt Weinstein eind deze maand of volgende maand.

De filmproducent wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. In New York zit hij vast voor seksueel misbruik en verkrachting van twee vrouwen. In Los Angeles hangt Weinstein, die alles ontkent, een straf van 29 jaar boven het hoofd.