Albert Heijn gebruikt ‘Binneuuuh’-kreet van Frank Raes: “Geen toestemming voor gegeven”

Voetbalverslaggever Frank Raes (67) is er niet over te spreken dat supermarktketen Albert Heijn zomaar zijn uitroep Binneuuuh gebruikt voor een reclamecampagne. “Ik gaf daar nooit mijn toestemming voor en ik verdien er zeker geen geld aan.”

Wie dezer dagen een Albert Heijn binnenloopt, kan er moeilijk naast kijken: de supermarktketen verkoopt zijn EK-producten met de slogan Binneuuuh! Dat is een verwijzing naar de kreet die voetbalcommentator Frank Raes geregeld slaakt wanneer een goal wordt gemaakt.

Dat Albert Heijn zijn slogan zomaar inpikt voor een reclamecampagne, vindt Raes niet kunnen. “Ik wou dat eerst gewoon zo laten, maar toen kreeg ik de opmerking dat ik er vast goed geld mee verdiend had. Die commentaar bleef maar aanhouden, en wil ik dus ontkrachten. Ik heb daar niets mee te maken. Albert Heijn heeft me daar niet van op de hoogte gebracht, laat staan gevraagd of ik ermee akkoord ging. Bovendien heb ik ondertussen gemerkt dat niet alleen Albert Heijn van de slogan gebruikmaakt, ook bij Delhaize, dat tot dezelfde groep behoort, staan Binneuuuh-producten.”

Vraag blijft in hoeverre Raes een uitspraak als Binneuuuh kan claimen. “Of dat auteursrechterlijk te beschermen valt, weet ik niet”, aldus Raes, die er meteen aan toevoegt dat het hem daar niet om te doen is. “Ik vind het gewoon not done een uitspraak die iedereen die ook maar iets van voetbal weet aan mij linkt, zomaar te gebruiken voor reclamedoeleinden. Er waren ook andere bedrijven geïnteresseerd om de slogan te gebruiken, zoals McDonald’s en Mediamarkt. Dat heb ik meteen geweigerd. Ik ben journalist en wil me niet verbinden aan publicitaire acties. Het bureau dat de campagne voor Albert Heijn bedacht, beweert dat het niet wist dat dit van mij komt. Dat slaat nergens op. Zelfs op Wikipedia staat dat ik wel vaker Binneuuuh roep.”

Aan juridische stappen tegen Albert Heijn denkt Raes niet, maar hij heeft wel contact met de firma gehad. “Dat resulteerde in één lange, vage mail van hun kant, waaruit moest blijken dat ze zich van geen kwaad bewust waren. Ja, één concreet iets kwam eruit: ze wilden me een fanbox cadeau doen.”

Bij Albert Heijn klinkt het dat ze inderdaad contact hebben gehad met een “verraste” Frank Raes, nadat die had gemerkt dat zijn kreet werd gebruikt. “Het gaat hier natuurlijk om een breed gebruikte uitspraak, zo’n beetje zoals Goal!, waar Frank Raes ergens zijn eigen draai aan heeft gegeven”, aldus Ann Maes, woordvoerder van Albert Heijn. “Het was misschien wel elegant van ons geweest mijnheer Raes op het hoogte te brengen.” Of Albert Heijn enige tegemoetkoming naar Raes toe voorziet? “Daar heeft hij niet om gevraagd. Het lijkt ons hem eerder te doen om de erkenning dat hij die uitspraak groter heeft gemaakt.”

