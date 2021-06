Een automobilist reed dinsdag om 15.45 uur tegen een hekwerk van een werf. Het ongeval gebeurde in de Wellenstraat.

Nog in Borgloon verloor een bromfietsster de controle over haar scooter in de Bommershovenstraat. Dat gebeurde maandag om 17 uur en Sylvie S. (48) uit Wellen viel tegen het voorwiel van een tractor. Ze raakte daarbij lichtgewond. ppn