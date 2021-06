New York heft laatste coronamaatregelen op

Meer dan 70 procent van de volwassenen in New York heeft intussen minstens een prik gekregen van een coronavaccin. Dat laat de autoriteiten toe om de laatste maatregelen op te heffen, zo heeft gouverneur Andrew Cuomo dinsdag aangekondigd.

“We zitten aan 70 procent en dat was het nationale doel”, aldus Cuomo. “We zitten voor op schema. Dat betekent ook dat we kunnen terugkeren naar het dagelijkse leven zoals we het kennen.”

New York was in de lente van 2020 een van zwaarst getroffen steden ter wereld.

Intussen heeft het coronavirus in de Verenigde Staten al het leven gekost aan meer dan 600.000 mensen, zo blijkt dinsdag uit het dashboard van de prestigieuze Johns Hopkins Universiteit (JHU). Het is daarmee het zwaarst getroffen land ter wereld.