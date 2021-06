Van Japanse sportwagen tot oud kevertje: eerste ‘Vintage Chroom Meeting’ lokt 150 oldtimers

Lanaken

Onder de noemer ‘Vintage Chroom Meeting’ vond dinsdagavond de eerste bijeenkomst van oldtimers anno 2021 plaats in Lanaken. Zowat 150 glimmende bakken verzamelden vanaf 18 uur op de parking bij Cultureel Centrum ‘Aan de Engelse Hof’. Bij heel wat deelnemers hoorde je een zucht van opluchting, ook bij organisator Addy den Biggelaar: “Na die lange corona-ellende kunnen we eindelijk weer samenkomen. Het is een ware verademing voor de meeste deelnemers.”