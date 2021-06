Onze chef Sport Kristof Liberloo volgt de Duivels dit EK op de voet. Deze keer met een speciale focus op ex-Genkie Leandro Trossard. Nadat bondscoach Roberto Martinez hem vorig jaar in september al de kans gaf om tegen de Denen te dribbelen, is het deze keer afwachten of hij aan zet mag komen donderdag.