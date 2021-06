Drie records in één wedstrijd: Cristiano Ronaldo schiet zichzelf opnieuw de geschiedenisboeken in

Wat blijft Ronaldo toch een fantastische voetballer. Dinsdagavond bereikte de Portugese superster (36) in de wedstrijd tegen Hongarije al een nieuwe mijlpaal door als eerste speler ooit in vijf verschillende Europese kampioenschappen in actie te komen (2004, 2008, 2012, 2016 en 2021), en tijdens de wedstrijd scoorde Ronaldo zijn tiende en elfde doelpunt op een EK voor de Portugezen. Hij is de eerste speler die dat voor mekaar krijgt, tot voor de wedstrijd tegen Hongarije moest hij zijn record delen met Michel Platini (9 goals).